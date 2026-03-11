İpsala\'da Nakil Araçlarına Denetim

İpsala ilçesinde yol kontrol noktasında nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, emniyet birimleriyle birlikte gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasına İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli de katıldı.

Denetimlerde nakil araçlarının hijyen koşulları, taşınan ürünlere ait etiket bilgileri ile hayvan sevkleri, hayvan sağlığı ve nakil belgeleri kontrol edilerek mevzuata uygunluk değerlendirildi.

Çalışmaları İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan ile İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy yerinde takip etti.

Denetimlerin hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, hayvan hareketlerinin kayıt altına alınması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içinde sürdürüldüğü bildirildi.

-Lalapaşa'da iftar programı düzenlendi

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde belediye tarafından iftar ve şükür duası programı düzenlendi.

Lalapaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen programda protokol üyeleri ve vatandaşlar aynı sofrada bir araya geldi.

Programda birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapılırken katılımcılar iftarın ardından dua etti.

Açıklamada Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlara teşekkür etti.

Ramazanın birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirten Geldi, tüm vatandaşlara hayırlı, huzurlu ve bereketli bir ramazan diledi.

-Enez'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Edirne'nin Enez ilçesinde belediye tarafından yürütülen yol yapım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Enez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında sahil trapez bölgesinde yol düzenleme çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

Açıklamada, yaz sezonuna kadar ilçenin farklı bölgelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam edeceği bildirildi.