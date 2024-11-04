İpsala\'da Yerel Ziyaretler ve Atamalar

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Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kerman, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şerif de Kerman'a çalışmalarında başarı diledi.

AK Parti İpsala İlçe Başkanı Demir mazbatasını aldı

AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Demir, yönetim kurulu üyeleriyle İpsala için güzel çalışmalara imza atacaklarını belirtti.

Bugüne kadar görev yapan arkadaşlarına teşekkür eden Demir, İpsala için durmadan, yorulmadan çalışacağını kaydetti.

CHP İpsala İlçe Başkanlığına Göksu atandı

CHP İpsala İlçe Başkanlığına İsmail Göksu atandı.

Partiden yapılan açıklamada, önceki başkan Mıstık Ak'ın istifası sonrası gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yapılan seçimde başkanlığa Göksu'nun seçildiği belirtildi.

Köylerde tarıma destek modelleri anlatılıyor

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince köylerde tarıma destek modelleri anlatılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpsala ilçesine bağlı köylerde bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

Ekipler köylerde bilgilendirmelerini sürdürüyor.

Hasta hakları etkinliği

İpsala Devlet Hastanesinde hasta hakları etkinliği düzenlendi.

İpsala Devlet Hastanesinde oluşturulan stantta vatandaşlar sağlık ekiplerince bilgilendiriliyor.

Hasta haklarına yönelik gün boyunca bilgiler veren ekipler hasta yakınlarına da broşürler dağıttı.