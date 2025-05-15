İpsala'daki Pirinç Tarlaları Havadan Görüntülendi

Pirinç ekilen alanlar böyle görüntülendi

EDİRNE - Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan pirinç tarlaları havadan görüntülendi. Türkiye'nin en büyük çeltik üretim merkezleri arasında yer alan İpsala Ovası'nda çeltik ekiminin başlamasıyla suyun verilen tarlalar havadan görüntülendi.

İpsala ilçesindeki üreticiler, çeltik ekimini tamamlayarak, büyük emeklerle hazırlanan ve çeltik tavası adı verilen tarlaları çeltik tohumlarıyla buluşturdu. Halk arasında "beyaz altın" olarak da adlandırılan çeltik, binlerce ailenin de geçim kaynağını oluşturuyor.

Kartpostallık görüntüler

Gök yüzünün derinliklerinden görüntülenen çeltik tarlalarında adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Pilavdan dolmaya, sütlaçtan sarmaya pek çok yemek ve tatlının en önemli unsuru olan çeltiğin ekili olduğu tarlalar, havadan adeta bir kilimin desenleri gibi görünüyor. Çeltik arazilerinden yapılan çekimlerde suyla dolu ve çimlenmiş tarlaların görünümü insanları adeta büyüledi.