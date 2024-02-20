Irak Başbakanı: DEAŞ Artık Bir Güvenlik Riski Değil

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, terör örgütü DEAŞ'ın Irak için bir güvenlik riski arz etmediğini ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'ta bulunmasının hiçbir gerekçesinin kalmadığını söyledi.

Sudani, Bağdat'ta Hükümet Sarayı'nda yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak'taki güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu ve güvenlik güçlerinin emniyeti sağlamada yeterli güce sahip bulunduğunu ifade eden Sudani, "DEAŞ, artık Irak için güvenlik riski ve tehlikesi arz etmiyor. DEAŞ, geri dönmemek üzere bitti." dedi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ait olduğu ülkelerle başta güvenlik olmak üzere tüm alanlarda ikili ilişkiler düzeyine geçmek istediklerini belirten Sudani, şunları kaydetti:

"Koalisyon güçlerinin Irak'ta bulunmasının hiçbir gerekçesi kalmadı. Bu güçlerin ait olduğu ülkelerle ortaklık üzerine ikili ilişkiler kurabiliriz."

Irak, 25 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve koalisyon danışmanlarının kademeli olarak azaltılması için takvim oluşturma konusunda ABD yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Irak hükümetleri arasında Ağustos 2023'ten bu yana devam eden müzakere turlarının başarıyla sonuçlandığını belirtmişti.

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait müsteşarların bulunduğu üsler İran destekli Şii milis güçlerin saldırısına maruz kalıyor.