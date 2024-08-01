Irak Başbakanı güvenlik birimlerine acil durumlar için hazırlıklı olunması talimatı verdi

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, güvenlik birimlerine güvenlik kaynaklı olası acil durumlara karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması talimatı verdi.

Irak Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani, Bağdat Operasyonlar Komutanlığını ziyaret etti.

Burada güvenlik ve askeri yetkililerle bir araya gelen Sudani, olası acil güvenlik gelişmeleri için dikkatli ve hazırlıklı olunması talimatını verdi ve güvenlik servisleri arasındaki istihbarat ve bilgi koordinasyonu düzeyinin artırılmasını istedi.

Irak Başbakanı Sudani, güvenlik sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm bulma yeteneğinin de güçlendirilmesinin önemini vurguladı.