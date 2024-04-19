Irak Başbakanı, Lockheed Martin'e F-16 Bakım Tesisleri Açması İçin Çağrıda Bulundu

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BAĞDAT, 19 Nisan (Xinhua) -- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD'li silah satıcısı Lockheed Martin'in Irak'taki F-16 savaş uçakları için bakım tesisleri açmasını istedi.

Başbakanlık medya ofisinden Perşembe günü yapılan açıklamada Sudani'nin ABD'nin başkenti Washington D.C.'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Lockheed Martin Başkanı James Taiclet ve heyetiyle görüştüğü ve F-16 savaş uçakları üreticisi şirketin, bakım tesisleri açması ve Irak'a gerekli yedek parçaları temin etmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Sudan, "Bu, Irak'ın ulusal güvenliği korumak için savaş uçaklarının (F-16) onarılması son derece önemli" dedi.

Açıklamada şirket heyetinin, gerekli tüm ekipmanın sağlanmasına yönelik uçak tedarik sözleşmelerinin uygulanmasına yönelik Irak hükümetinin taleplerini anladıklarını ve bu talepleri karşılamaya hazır olduklarını belirttiği ifade edildi.

Irak'ın F-16 savaş uçakları, başkent Bağdat'ın yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde bulunan Beled Hava Üssü'nde konuşlu durumda. Üsse ayrıca daha önce kimliği belirsiz milisler tarafından düzenlenen bir dizi roket saldırısının ardından çekilmiş olan ABD birlikleri ve ABD'li teknik ekibin kampı da bulunuyor.

ABD resmi ziyareti kapsamında 13 Nisan'da Bağdat'tan ayrılan Sudani, ziyaret çerçevesinde ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in aralığında bulunduğu diğer üst düzey yetkililerle de bir araya geldi.