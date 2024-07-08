Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye'nin yeni Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı kabul etti - Son Dakika
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye'nin yeni Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı kabul etti

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye'nin yeni Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı Bağdat'taki hükümet sarayında kabul etti. İkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayında gerçekleştirdiği ziyarette alınan kararlar doğrultusunda ikili ilişkilerdeki işbirliğini güçlendirmeyi görüştü. Ayrıca, sınır bölgelerindeki ortak güvenlik işbirliği koordinasyonu da ele alındı.

08.07.2024 13:52
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye'nin yeni Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı Bağdat'taki hükümet sarayında kabul etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Sudani ile Büyükelçi İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyarette alınan kararlar doğrultusunda ikili ilişkilerdeki yapıcı işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle iki ülke arasında çeşitli alanları kapsayacak 20'den fazla ortak mutabakat zaptının yanı sıra Kalkınma Yolu Projesi'yle ilgili dörtlü anlaşmanın imzalandığına işaret edilen açıklamada, "Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayındaki Bağdat ziyareti sırasında oluşan ikili ilişkilerdeki yapıcı işbirliğinin daha da güçlendirilmesini ele alındı." ifadesine yer verildi.

Irak Başbakanı Sudani ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan ayrıca sınır bölgelerindeki ortak güvenlik işbirliği koordinasyonunu da masaya yatırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Nisan'da Irak'ı ziyaret etmişti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Bağdat, Irak, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye'nin yeni Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı kabul etti - Son Dakika

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