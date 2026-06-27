Irak Başbakanı'ndan Silahlı Gruplara Diyalog Vurgusu - Son Dakika
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Irak Başbakanı'ndan Silahlı Gruplara Diyalog Vurgusu

27.06.2026 13:00
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Zeydi, silahlı gruplarla diyalog yürüttüklerini ve silahların yalnızca devlet kontrolünde olacağını belirtti.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, silahlı gruplarla kapsamlı bir diyalog yürüttüklerini belirterek, devlet kurumları dışında silah bulundurulmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi, Zeydi'nin Sky News'e verdiği röportajın ikinci bölümünü yayınladı.

Zeydi, silahlı grupların terörle mücadelede önemli rol oynadığını ancak mevcut aşamada tüm yapıların devlet kurumları çatısı altında faaliyet göstermesi gerektiğini ifade etti.

Irak'ın egemenliğini güçlendirmeyi amaçlayan "Egemenlik Konferansı" düzenlemeyi planladıklarını aktaran Zeydi, konferansın Irak kararlarının yalnızca Iraklılar tarafından alındığını ortaya koyacağını, yabancı askeri güçlerin ve devlet dışı silahlı oluşumların bulunmadığı bir Irak hedeflediklerini dile getirdi. Zeydi, "Silahlı gruplarla kapsamlı bir diyalog süreci yürütülüyor. Devlet kurumları dışında silah bulundurulması kabul edilemeyecek." dedi.

Zeydi, bölgesel krizlerin Irak'ın petrol ihracatını olumsuz etkilediğini kaydederek, ihracat kapasitesinin yeniden tam seviyeye çıkarılması için çalıştıklarını söyledi.

Önümüzdeki üç yıl içinde günlük petrol üretimini 7 milyon varile yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Zeydi, bu vizyonu ABD'li enerji şirketleriyle de paylaştıklarını ifade etti.

-İran ile ilişkiler

İran ile ilişkilerin karşılıklı saygı, iyi komşuluk ve ortak çıkarlar temelinde sürdüğünü dile getiren Zeydi, Irak'ın hiçbir dış aktörün dayatmasını kabul etmeyeceğini ve tüm kararların ülke çıkarları doğrultusunda alınacağını vurguladı.

-ABD ile güçlü ekonomik ortaklık

Irak Başbakanı, ABD ile güçlü bir ekonomik ortaklık kurmayı hedeflediklerini belirterek, bunun herhangi bir ülkeye karşı değil, Irak'ın ulusal çıkarları doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi.

Irak'ın "blok siyaseti" izlemediğini kaydeden Zeydi, ülkesinin bölgesel çatışmaların tarafı değil, diyalog ve istikrarın merkezi olmayı amaçladığını ifade etti.

Zeydi, Bağdat'ın, ABD ile İran arasındaki görüşmeler dahil olmak üzere bölgesel gerilimi azaltacak her türlü diyaloğa ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu aktararak, yürütülen soruşturmalarda Irak topraklarından Suudi Arabistan'a yönelik herhangi bir saldırı tespit edilmediğini, benzer ihlallerin önlenmesi için gerekli talimatların verildiğini vurguladı.

Hükümetin performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeydi, 30 Eylül'den sonra vatandaşlara vaatleri değil, somut icraatları sunacaklarını ifade etti. Zeydi, kabinedeki boş bakanlıkların iki hafta içinde tamamlanmasını beklediklerini kaydeden Zeydi, hükümet programı kapsamında 1 milyon konut arsasının vatandaşlara tahsis edilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Irak ekonomisinin üretim odaklı yeni bir modele dönüştürülmesi için çalıştıklarını belirten Zeydi, Irak Merkez Bankası ve ulusal fonların katılımıyla bir Kalkınma Fonu kurulacağını, fonun halka arz ve bölgesel ile uluslararası ortaklıklara da açık olacağını söyledi.

Zeydi, yolsuzlukla mücadele kapsamında önemli adımlar attıklarını da ifade ederek, hukuki süreçler sayesinde kamu kaynaklarındaki israfın büyük ölçüde önlendiğini ve resmi mekanizmalar aracılığıyla bazı kamu kaynaklarının geri kazanıldığını savundu.

Körfez ülkeleriyle yeni dönemde ilişkilere değinen Zeydi, şunları kaydetti:

"Körfez ülkeleri, Irak için tarihsel, kültürel ve toplumsal açıdan derin bir öneme sahip ve aynı zamanda güç unsurlarından biridir. Herkesle dengeli ilişkiler ve açık bir politika izlenmesine inanıyoruz."

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Başbakanı'ndan Silahlı Gruplara Diyalog Vurgusu - Son Dakika

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