Irak Başbakanı, Suudi Arabistan ile petrol fiyatlarını istikrara kavuşturmak için işbirliği yapmaya hazır - Son Dakika
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Irak Başbakanı, Suudi Arabistan ile petrol fiyatlarını istikrara kavuşturmak için işbirliği yapmaya hazır

Irak Başbakanı, Suudi Arabistan ile petrol fiyatlarını istikrara kavuşturmak için işbirliği yapmaya hazır

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani, Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman el Suud ile yaptığı görüşmede, küresel petrol fiyatlarını istikrara kavuşturmak için Suudi Arabistan ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti. İki ülke arasındaki potansiyel işbirliği alanları ele alındı ve enerji piyasası ve petrol fiyatlarının düzenlenmesine ilişkin atılacak adımların koordinasyonunun önemi vurgulandı. Suudi Bakan ise Irak ile ikili ortaklık ve işbirliğini güçlendirmeye devam etme arzusunu dile getirdi.

15.02.2024 12:33  Güncelleme: 12:33
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BAĞDAT, 15 Şubat (Xinhua) -- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani Çarşamba günü Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman el Suud ile yaptığı görüşmede, küresel petrol fiyatlarını istikrara kavuşturmak için Suudi Arabistan ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede enerji de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki potansiyel işbirliği alanları ele alındı.

Açıklamaya göre, OPEC çerçevesinde enerji piyasası ve petrol fiyatlarının düzenlenmesine ilişkin atılacak adımların koordinasyonunun önemini vurgulayan Sudani, bunun bölge ve dünyada enerji piyasalarının istikrarının korunması ve hem üretici hem de tüketici ülkelerin çıkarlarının güvence altına alınması için gerekli olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, Suudi Bakanın ise ülkesinin Irak ile çeşitli alanlarda ikili ortaklık ve işbirliğini güçlendirmeye devam etme arzusunu dile getirdiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Suudi Arabistan, Irak, Dış Politika, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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