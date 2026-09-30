Irak Başbakanı Zeydi, koalisyonun DEAŞ misyonunun sona erdiğini Bağdat'ta açıkladı

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkede terör örgütü DEAŞ'la mücadele misyonunun sona erdiğini belirtti.

Zeydi, başkent Bağdat'ta "Egemenlik Günü" ve uluslararası koalisyonun görev sürecinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen resmi törende konuştu.

Irak'ın güvenlik güçlerinin yıllar süren "fedakarlıkları ve kahramanca" çabaları sayesinde ülkenin tamamında güvenliğin ve saha kontrolünün sağlandığını kaydeden Zeydi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkedeki DEAŞ'la mücadele misyonunun resmen sona erdiğini ve 30 Eylül 2026'nın "hafızalarda kalacak bir gün" olduğunu söyledi.

Uluslararası koalisyonun DEAŞ'la mücadele görevinin sona ermesinin, dost ülkeler ve halklar arasındaki işbirliğinin "aşırıcılık ve vahşetin en karanlık dönemlerinden birine karşı zafer kazandırdığını" gösterdiğini ifade eden Zeydi, Irak halkının silahlı kuvvetlerle birlikte verdiği mücadelenin ordunun yeniden yapılanmasının önünü açtığını belirtti.

Dost ülkelerin bu kritik mücadelede Irak'a destek verdiğini dile getiren Zeydi, Irak silahlı kuvvetlerinin de saflarını yeniden düzenleyerek silah ve teçhizat bakımından güçlendiğini söyledi.

Uluslararası koalisyona katılan ülkelere ve Irak güvenlik güçleriyle birlikte çalışan komutan, subay, eğitmen ve danışmanlara teşekkür eden Zeydi, koalisyonun görevinin sona ermesinin terörle mücadelenin bittiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Zeydi, bu gelişmenin Irak'ın güvenlik ve istikrarının tüm sorumluluğunu üstleneceği yeni bir döneme geçiş olduğunu belirtti.

Uluslararası koalisyondaki dost ülkelerle güvenlik işbirliğinin devam edeceğini, bu işbirliğinin daha etkili ve odaklı hale geleceğini ifade eden Zeydi, işbirliği kapsamında güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla teknoloji ve dijital çözümlerden de yararlanılacağını kaydetti.

Irak Başbakanı Zeydi, "Hukukun çatısı dışında silah, devlet kurumlarının dışında güç olmayacak." ifadelerini kullandı.