Irak, Basra'da Mangrov Ormanı İçin Ağaçlandırma Çalışması Yapıyor - Son Dakika
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Irak, Basra'da Mangrov Ormanı İçin Ağaçlandırma Çalışması Yapıyor

Irak, Basra\'da Mangrov Ormanı İçin Ağaçlandırma Çalışması Yapıyor

Irak hükümeti, Basra kentinde iklim değişikliği ve küresel ısınmadan kaynaklı kuraklık riskine karşı Mangrov Ormanı için ağaçlandırma çalışması yapıyor. Birleşmiş Milletler (BM) desteğiyle gerçekleştirilen mangrov ağacı dikimi ile hassas bitkilerin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele amaçlanıyor. Mangrov ağaçları aynı zamanda yerli ve göçmen kuşlar için barınak oluşturabilecek ve çevre turizmi potansiyeli de taşıyor.

25.03.2024 11:49
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Irak hükümeti, ülkenin güneyindeki Basra kentinde iklim değişikliği ve küresel ısınmadan kaynaklı olası kuraklığa karşı "Mangrov Ormanı" için ağaçlandırma çalışması yapıyor.

Yazın hava sıcaklığının 50 dereceyi geçtiği Basra'da, Birleşmiş Milletler (BM) desteğiyle mangrov ağacı dikimi yapılıyor. Mangrov ormanı ile hem hassas türden bitkilerin korunması hem de iklim değişikliğiyle mücadele amaçlanıyor.

Basra Üniversitesi Araştırma Enstitüsü Üyesi Dr. Cihad Mecid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde ve Basra özelinde iklim değişikliği yaşanıyor. Basra'da yeşil alan kıtlığının yanı sıra petrol rafinerilerinden çıkan buhar, sıcak havaya ve suyun azalmasına neden oluyor." dedi.

"Hor ez-Zubayr Kanalı'na mangrov fideleri dikmeye devam ediyoruz"

Yaşanan olumsuz hava şartlarına karşı alternatif çözümler üretmek istediklerini belirten Mecid, şunları kaydetti:

"Yüksek sıcaklığa ve nemli ortamlara karşı dayanaklı olan mangrov ağaçlarının dikimine ilk olarak 2018 yılında başladık. Basra'daki Hor ez-Zubayr Kanalı'na mangrov fideleri dikmeye devam ediyoruz. Buradaki suyun tuz oranı yaklaşık yüzde 43. Mangrovun olumlu özelliklerinin yanı sıra boyu yaklaşık 7 metreye ulaşabiliyor. Bu da güzel bir yeşil alan oluşturuyor. Dolayısıyla aynı zamanda çevre turizmi kapsamında gelir de elde edilebilecek."

Mecid, mangrov ağaçlarının aynı zamanda yerli ve göçmen kuşlar için barınak oluşturabileceğini sözlerine ekledi.

"Mangrov ağaçları Irak'ta tarım alanında devrim yaratabilecek"

Basra Valiliğine bağlı Mangrov Ormanı Yetiştirme Dairesi Başkanı Dr. Eymen Rubayi, "Tropikal bitkilerden olan mangrov ağaçları tuzlu suda yetişiyor ve karbondioksit gibi kirletici maddeleri emme özelliği bulunuyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı dirençli bir ağaç türü olduğu için mangrov dikimine önem veriyoruz." diye konuştu.

Basra'da Şatt'ül-Arab Nehri'ndeki tuz oranının arttığına işaret eden Rubayi, söz konusu alanda yüksek orandaki tuz nedeniyle yüzlerce bitkiyi kaybettiklerini belirtti.

Halen 100 bin kilometrekare alana mangrov ağacı dikeceklerini bildiren Rubayi, bu tür bitkilerin fazla suya da ihtiyaç duymayacağını kaydetti.

Rubayi, "Mangrov ağaçları Irak'ta tarım alanında devrim yaratabilecek. Yıllık olarak 500 bin ila 1 milyon ağaç dikeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak, Basra'da Mangrov Ormanı İçin Ağaçlandırma Çalışması Yapıyor - Son Dakika

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