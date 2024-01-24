Irak Hükümeti, ABD\'nin Haşdi Şabi Mevzilerine Saldırılarını Kabul Edilemez Buluyor

Irak hükümeti, ABD'nin gece yarısı Haşdi Şabi mevzilerine saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu ve Irak'ın egemenliğinin açıkça ihlal edildiğini bildirdi.

Irak Başbakanlığı Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, ABD'nin gece yarısı düzenlediği saldırılarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"ABD, Irak'ta güvenlik ve istikrara zarar verme ısrarıyla Irak askeri birliklerinin ordu ve Haşdi Şabi'ye ait Curf el-Nasr ve El-Kaim bölgelerindeki mevzilerine hava saldırıları düzenledi." ifadelerini kullanan Resul, bu tür eylemlerin Irak'ta bulunan uluslararası koalisyon güçleri ve yabancı danışmanlarla ilişkiler ile tüm anlaşmalar ve güvenlik işbirliğine zarar verdiğini ifade etti.

Askeri Sözcü Resul, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu kabul edilemez eylem, yıllardır süren işbirliğini baltalıyor, Irak'ın egemenliğini açıkça ihlal ediyor ve sorumsuz şekilde olayların tırmanışına yol açıyor. Gazze'de yaşanan suçlara karşı büyük güçler ve ABD sessiz kalırken, bunun, Irak topraklarına ve ulusal egemenliğine karşı kınanacak eylemlere ve haksız saldırılara doğru kaydığını görüyoruz."

Irak'ın güvenliği ve istikrarını tehdit eden eylemlerin durdurulması, barış ve güvenliğin desteklenmesi için uluslararası topluma çağrı yapan Resul, bu saldırıları "düşmanca eylemler" olarak addettiklerini söyledi.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci de sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, "Haşdi Şabi güçlerinin El-Kaim (Enbar vilayeti) ve Curf el- Sahar'daki (Babil Vilayeti) karargahlarının hedef alınması bir saldırıdır. Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlali olan bu saldırılar durumun sakinleşmesine yardımcı olamaz." dedi.

Araci, açıklamasının devamında, "ABD tarafı, Irak'taki ulusal bir kurumun genel merkezini hedef alıp bombalamak yerine, Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları durdurmak için baskı uygulamalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, ABD askeri güçlerinin Irak'ta bulunan İran destekli milis gruplara ait 3 tesise saldırı gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

Austin, yaptığı yazılı açıklamada, 3 hedefin Başkan Joe Biden'ın talimatıyla vurulduğunu belirterek, "Bu saldırılar, İran destekli milislerin Irak ve Suriye'de ABD ve Koalisyon personeline yönelik bir dizi tırmandırıcı saldırıya doğrudan yanıt olarak veriliyor." ifadesini kullanmıştı.