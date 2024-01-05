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Irak İçişleri Bakanlığına Türkçe Dersleri Veriliyor - Son Dakika
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Irak İçişleri Bakanlığına Türkçe Dersleri Veriliyor

Irak İçişleri Bakanlığındaki rütbeli polis memurlarına Yunus Emre Enstitüsü tarafından hızlandırılmış Türkçe dersleri verilmeye başlandı. Mart ayında açılacak yeni sınıflarla Irak sınır polisleri ve gümrük muhafızlarına da Türkçe dersleri verileceği belirtildi. Bu proje, Türkiye ile Irak arasındaki dostluk ve işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Irak İçişleri Bakanlığına Türkçe Dersleri Veriliyor
05.01.2024 - 11:21,  Güncelleme: 11:21
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Irak İçişleri Bakanlığında görevli rütbeli polis memurlarına, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından hızlandırılmış Türkçe dersleri verilmeye başlandı.

Yunus Emre Enstitüsünden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yunus Emre Enstitüsü, Bağdat'ta bulunan Irak İçişleri Bakanlığı Diller Enstitüsünde, Bağdat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun rütbeli polis memurlarına yönelik hızlandırılmış Türkçe derslerine başladı." ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda mart ayında açılacak yeni sınıflarla Irak sınır polisleri ve gümrük muhafızlarının tamamına da Türkçe dersleri verileceği kaydedildi.

Açıklamada, Yunus Emre Enstitüsü Bağdat Koordinatörü Ahmet Can Turgut'un şu ifadeleri yer aldı:

"Enstitümüz ve Irak İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle başladığımız bu proje, Türkiye ile Irak arasındaki dostluk ve ortak çalışma azminin bir göstergesidir.

Sınır polisleri ve gümrük muhafızlarının Türkçe öğrenmeleri, sınır komşumuz olan Irak ile işbirliği ve iletişimin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak."

Irak İçişleri Bakanlığı Diller Enstitüsü Müdürü Tuğgeneral Dr. İsmail Davud Sellumi de "Bağdat Yunus Emre Enstitüsü ile Irak İçişleri Bakanlığı Diller Enstitüsü arasında Iraklı subaylara ve rütbeli personellere Türkçe dersleri verilmesi konusunda başarılı bir şekilde anlaşmaya vardık." ifadelerini kullandı.

Enstitü bünyesindeki öğretmenler gözetiminde derslere başladıklarını aktaran Sellumi, gelecekte kurs sayısını artırarak işbirliğine devam edeceklerini kaydetti.

Eğitime katılan Iraklı Binbaşı Muhammed Abdulkadir de şunları aktardı:

"Türkçe dilbilgisine dair konular öğrendik. Bu eğitimin bizlere yeni alanlar açacağına ve çok şey katacağına olan inancımız yüksek. Bizlere bu imkanı sağlayan Yunus Emre Enstitüsüne ve nitelikli öğretmenlerimize teşekkürü bir borç bilirim."

Kaynak: AA
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