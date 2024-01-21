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Irak'ın Duhok kentinde İran saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Irak'ın Duhok kentinde İran saldırıları protesto edildi

Irak'ın Duhok kentine bağlı Zaho ilçesinde toplanan çok sayıda kişi, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarını protesto etti. Gösteride, saldırıda hayatını kaybeden Erbilli iş adamı Peşrev Dizeyi ve 1 yaşındaki kızı Jina'nın fotoğrafları taşındı. Zaho Kaymakamı Guhdar Şeyho da gösteriye katılarak barıştan yana olduklarını ve saldırının terör olduğunu belirtti. İran'ın saldırıları Erbil ve Duhok'ta da protesto edilmiş, ticaret ve sanayi odaları İran mallarının boykot edilmesi çağrısında bulunmuştu. Saldırının ardından her iki kentte de 3 günlük yas ilan edilmişti.

Irak\'ın Duhok kentinde İran saldırıları protesto edildi
21.01.2024 - 15:42,
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Irak'ın Duhok kentine bağlı Zaho ilçesinde toplanan çok sayıda kişi, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarını protesto etti.

Binlerce kişinin katıldığı gösteride İran'ın saldırısında hayatını kaybeden Erbilli iş adamı Peşrev Dizeyi ve 1 yaşındaki kızı Jina'nın fotoğrafları taşındı.

Gösteriye katılanlar, "Bizi öldürebilirsiniz ancak teslim alamazsınız", "Kadın ve çocukların öldürülmesi iftihar edilecek bir şey değil" ve "Allah tüm zalimlerden daha güçlüdür" yazılı Kürtçe ve Farsça pankartlar taşıdı.

Zaho Kaymakamı Guhdar Şeyho da gösteriye katılarak yaptığı konuşmada, "Barıştan yanayız. Erbil'e yapılan terör saldırısıdır. Zaho halkının mesajı BM, Irak hükümeti ve uluslararası kamuoyuna iletilecektir." ifadelerini kullandı.

İran'ın saldırıları Erbil ve Duhok'ta da protesto edilmiş, Erbil ve Duhok Ticaret ve Sanayi Odaları, İran mallarının ithalatı ve kullanımının boykot edilmesi, bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerin askıya alınması çağrısında bulunmuştu. Saldırının ardından her iki kentte de 3 günlük yas ilan edilmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyinin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 15 Ocak saat 23.30'da Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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