Irak\'ın Halepçe kentinde kimyasal saldırıda hayatını kaybedenler anıldı

Güncel

Irak'ın Halepçe kentinde, 36 yıl önce ülkenin devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde düzenlenen kimyasal saldırıda hayatını kaybedenler anıldı.

Halepçe'de saat 10.00'da başlayan anma etkinliğine yetkililer, siyasiler, ülkedeki yabancı misyon temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlar hayatını kaybedenlerin mezarları ve Şehitlik Anıtı'nı ziyaret ederek, çiçek ve çelenk bıraktı.

Halepçe saldırısının 36. yılı dolayısıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri de açıklamalar yaptı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Halepçelilere ve şehre kapsamlı bir tazminat ödenmesi, her alanda mümkün olan en iyi hizmet ve yardımların sunulması gerektiğini belirtti.

Barzani, Irak hükümetinin sorumluluklarını yerine getirmesi ve saldırının mağdurları için adaleti sağlaması çağrısında bulunarak, uluslararası anlamda da böylesi katliamların bir daha yaşanmaması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de "Irak'ta eski rejimin yıkılmasından sonra iş başına geçen hükümetler Halepçe ve Enfal şehitleri yakınlarına hak ettikleri şekilde tazminat vermeye yanaşmamıştır. Bu derin bir üzüntü ve endişe kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Barzani, ayrıca "Irak hükümetlerinin, Halepçe'nin il olmasıyla ilgili adımları bile atmaya hazır olmadığı"na dikkati çekti.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Halepçe trajedisinden 36 yıl sonra Irak devleti içinde hala Kürt halkının haklarını reddetme arayışında olan bazıları var." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun X sosyal medya platformundan da "16 Mart 1988'de Halepçe'de kimyasal silahlarla gerçekleştirilen ve insanlık tarihine kara leke olarak geçen katliamı üzüntüyle hatırlıyor, hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

Halepçe'de düzenlenen kimyasal saldırı

Halepçe'ye kimyasal saldırı, İran-Irak Savaşı döneminde Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in Kürtlere karşı başlattığı Enfal Hareketi'nin son aşaması olarak gerçekleşti.

Baas rejimi lideri Saddam Hüseyin'ın kuzeni ve "Kimyasal Ali" olarak tanınan Ali Hasan el-Mecid'in komutasında 16 Mart 1988'da İran sınırına çok yakın bir mesafede yer alan ve o dönem küçük bir ilçe olan Halepçe'ye hardal ve sarin gazlarının bulunduğu bombalarla saldırı düzenlendi.

Halepçe'nin merkezi ve yakınındaki yerleşimlerine yönelik saldırı sonucu kentte elma kokusu yayılmaya başladı. Kokunun neden kaynaklandığından habersiz 5 bin Halepçeli evlerinin önünde veya kaçmaya çalışırken araçlarının içinde birbiri üzerine yığılarak hayatını kaybederken, 7 bini de yaralandı.

Geride kalanlar ikinci bir saldırı korkusuyla araçlarla veya yaya olarak İran sınırına doğru kaçmaya başladı.