Irak\'ın Halepçe kentinde kimyasal saldırıda hayatını kaybedenler anıldı

Irak'ın Halepçe kentinde, 36 yıl önce ülkenin devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde düzenlenen kimyasal saldırıda hayatını kaybedenler anıldı.
Halepçe'de saat 10.00'da başlayan anma etkinliğine yetkililer, siyasiler, ülkedeki yabancı misyon temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Törene katılanlar hayatını kaybedenlerin mezarları ve Şehitlik Anıtı'nı ziyaret ederek, çiçek ve çelenk bıraktı.
Halepçe saldırısının 36. yılı dolayısıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri de açıklamalar yaptı.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Halepçelilere ve şehre kapsamlı bir tazminat ödenmesi, her alanda mümkün olan en iyi hizmet ve yardımların sunulması gerektiğini belirtti.
Barzani, Irak hükümetinin sorumluluklarını yerine getirmesi ve saldırının mağdurları için adaleti sağlaması çağrısında bulunarak, uluslararası anlamda da böylesi katliamların bir daha yaşanmaması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini kaydetti.
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de "Irak'ta eski rejimin yıkılmasından sonra iş başına geçen hükümetler Halepçe ve Enfal şehitleri yakınlarına hak ettikleri şekilde tazminat vermeye yanaşmamıştır. Bu derin bir üzüntü ve endişe kaynağıdır." ifadelerini kullandı.
Barzani, ayrıca "Irak hükümetlerinin, Halepçe'nin il olmasıyla ilgili adımları bile atmaya hazır olmadığı"na dikkati çekti.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Halepçe trajedisinden 36 yıl sonra Irak devleti içinde hala Kürt halkının haklarını reddetme arayışında olan bazıları var." ifadelerine yer verdi.
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun X sosyal medya platformundan da "16 Mart 1988'de Halepçe'de kimyasal silahlarla gerçekleştirilen ve insanlık tarihine kara leke olarak geçen katliamı üzüntüyle hatırlıyor, hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyoruz." mesajı paylaşıldı.
Halepçe'de düzenlenen kimyasal saldırı
Halepçe'ye kimyasal saldırı, İran-Irak Savaşı döneminde Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in Kürtlere karşı başlattığı Enfal Hareketi'nin son aşaması olarak gerçekleşti.
Baas rejimi lideri Saddam Hüseyin'ın kuzeni ve "Kimyasal Ali" olarak tanınan Ali Hasan el-Mecid'in komutasında 16 Mart 1988'da İran sınırına çok yakın bir mesafede yer alan ve o dönem küçük bir ilçe olan Halepçe'ye hardal ve sarin gazlarının bulunduğu bombalarla saldırı düzenlendi.
Halepçe'nin merkezi ve yakınındaki yerleşimlerine yönelik saldırı sonucu kentte elma kokusu yayılmaya başladı. Kokunun neden kaynaklandığından habersiz 5 bin Halepçeli evlerinin önünde veya kaçmaya çalışırken araçlarının içinde birbiri üzerine yığılarak hayatını kaybederken, 7 bini de yaralandı.
Geride kalanlar ikinci bir saldırı korkusuyla araçlarla veya yaya olarak İran sınırına doğru kaçmaya başladı.
Son Dakika › Güncel › Irak'ın Halepçe kentinde kimyasal saldırıda hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
Fenerbahçe, Efeler Ligi'nin 25. haftasında sahasında karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 25-21, 25-20, 25-16 şeklinde sonuçlandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda, geminin çarpması sonucu devrilen vinçler zarar gördü. Hong Kong bayraklı gemi, kılavuz kaptan nezaretinde limana yanaşırken yaptığı manevra sırasında vinçlere çarptı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan olmazken, vinçlerde hasar oluştuğu tespit edildi. Vali Seddar Yavuz, kazada yaralanan olmadığını belirtti ve çevre kirliliği oluşmadığını aktardı.
Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Can Aydın'ın sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildiği açıklandı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını belirtti.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir gemi, Evyapport limanında bulunan vinçlere çarptı. Devasa vinçlerin domino etkisiyle devrildiği anlar, çalışanların telefon kameralarına yansıdı. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan olmaması büyük bir faciayı önledi.
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz. Nefes aldık çok şükür. Oyuncularımın ayağına sağlık' dedi.
Bozkurt Belediyesi, Ramazan ayında gelenekselleşen iftar programlarına hız kesmeden devam ediyor. Çambaşı Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında mahalle sakinleri bir araya geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili gereken bütün hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Özhaseki, deprem bölgelerinde yapılacak tek çözümün kentsel dönüşüm olduğunu belirtti ve İstanbul'u depreme hazırlama projesi hakkında bilgi verdi. Ayrıca, belediyelerin kentsel dönüşüm projelerini hazırlaması halinde destek vereceklerini ifade etti.
Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül, tedavi gördüğü hastanede 46 yaşında vefat etti. Şengönül için Kırıkkale Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törende, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ve Vali Mehmet Makas, Şengönül'ün ailesine taziyelerini iletti. Şengönül'ün cenazesi memleketi Malatya'ya gönderildi.
Çekmeköy- Sancaktepe-Sultanbeyli Metro hattının 6,5 kilometrelik ilk etap hattının açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğindeki anormal artışa tepki gösterdi. "Beşli çeteye para bulan, saray müteahhidine para bulan, yazlık saraya, kışlık saraya, uçan saraya, yüzen saraya para bulan, emekliye para bulmayan Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye soran Özel, “Başbakanlıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçince örtülü ödeneği Cumhurbaşkanlığına bağladılar. Geçen ay harcanan ödenek 218 milyon TL, bu ay harcanan örgülü ödemek 2 milyar TL. Seçim gelirken faturası olmadan, hesabı olmadan nereye harcandığı bilinmeyen 2 milyar TL harcamış Cumhurbaşkanı. Size yüzde 33 zam verenler bir ayda harcamaları 7 katına, sadece bir yılda kendi örtülü ödeneklerine yüzde 238 zam yapıyorlar. Yani sizin paranızla sizin iradenizi çalmaya çalışıyorlar” dedi. Hat 15 gün süreyle ücretsiz hizmet verecek.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban şehrinde, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırılarının 4. yılında mağdurlar anılırken, İsrail'in Gazze saldırıları ve dünyadaki İslamofobik gelişmeler de masaya yatırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?