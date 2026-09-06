Irak'ın ham petrol ihracat kapasitesi günlük 3 milyon varili aştı - Son Dakika
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Irak'ın ham petrol ihracat kapasitesi günlük 3 milyon varili aştı

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Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyir, ülkesinin ham petrol ihracat kapasitesinin eylülden itibaren günlük 3 milyon varilin üzerine çıktığını açıkladı. Hükümet, bu kapasiteyi 5 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.

ABD-İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilime rağmen Irak'ın ham petrol ihracat kapasitesi günlük yaklaşık 3 milyon varile çıktı.

Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyir, ülkesinin petrol ihracatına ilişkin bilgi verdi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya açıklamalarda bulunan Hudayyir, ülkesinin eylül ayından itibaren ham petrol ihracat kapasitesinin günlük yaklaşık 3 milyon varilin üzerine çıktığını söyledi.

Hudayyir, hükümetin petrol ihracat kapasitesini günlük 5 milyon varile çıkarmayı planladığını ifade etti.

İhracatın artırılması için önemli stratejik planların hayata geçirileceğini belirten Hudayyir, 5 milyon varillik hedefe Suriye'de Fişhabur ve Banyas'a uzanan stratejik petrol hatlarının yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki ihracat noktalarının tamamlanmasının ardından ulaşılacağını söyledi.

Irak'ın petrol üretimi gerilemişti

Yaklaşık 145 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezervine sahip Irak, dünyanın önde gelen petrol üreticileri ve ihracatçılarından biri sayılıyor.

Irak'ın petrol üretimi, ABD-İran savaşı nedeniyle özellikle nisan, mayıs ve haziran aylarında yüzde 60 gerileyerek günlük 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile düşmüştü.

Temmuz ve ağustos aylarında başlayan toparlanmayla birlikte Irak'ın petrol ihracat kapasitesinde artış kaydedilmeye başlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak'ın ham petrol ihracat kapasitesi günlük 3 milyon varili aştı - Son Dakika

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