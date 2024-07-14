Irak'ın Kerkük kentinde 65 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Irak'ın Kerkük kentinde 65 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için anma töreni düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde 65 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için kentte anma töreni düzenlendi.

14.07.2024 17:02
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Irak'ın Kerkük kentinde 65 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için kentte anma töreni düzenlendi.

Kerkük'te önce bir toplantı salonunda daha sonra da şehitlikte düzenlenen anma törenine, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Irak Parlamentosundaki Türkmen Grup Başkanı Erşat Salihi, Türkmen siyasi partileri başkan ve temsilcileri ile yerel yetkililer ve şehit aileleri katıldı.

ITC Başkanı Turan, yaptığı konuşmada, 14 Temmuz Türkmen Katliamı'nın Türkmenlerin yaşadığı en acımasız katliamlardan biri olduğunu söyledi.

Bu katliamı yapanların bugünkü terör örgütü DEAŞ'la aynı zihniyeti paylaştığını söyleyen Turan, bunun 65 yıl öncesine uzanan Kerkük'te Türkmen varlığını yok etme eylemi olduğunu dile getirdi.

Tarihi belgelere göre bu katliamın planlı olduğunu ve Kerkük'ün demografisinin değiştirilmesi için yapıldığını vurgulayan Turan, olayda doktor, memur, esnaf, iş adamı olmak üzere Türkmen toplumundan tüm kesimlerin hedef alındığını dile getirdi.

Turan ayrıca, korkunç katliamın benzerini yaşama endişesiyle binlerce Türkmen ailenin kentten göç ettiğine işaret ederek, bu göçlerle birlikte Kerkük'te Türkmen nüfusunun azalmaya başladığını söyledi.

ITC Başkanı Turan, üzerinden 65 yıl geçmesine rağmen Türkmenler olarak bu katliamı unutmadıklarını ve şehitleri yad etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Kerkük'te 14 Temmuz 1959'da cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan onlarca Türkmen, dönemin Kürt kökenli Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü. Söz konusu olay Türkmen siyasi tarihine "14 Temmuz Kerkük Katliamı" olarak geçmişti.

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Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ın Kerkük kentinde 65 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için anma töreni düzenlendi - Son Dakika

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