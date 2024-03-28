Irak'ın Kerkük kentinde Altunköprü Katliamı'nın 33. yılında anma töreni düzenlendi

Güncel

Irak'ın Kerkük kentinde Altunköprü Katliamı'nın 33. yılı nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak için tören gerçekleştirildi.

Irak'ta Baas rejimi tarafından 28 Mart 1991'de Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabasına yönelik gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybeden 100'den fazla Türkmen anıldı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, hayatını kaybedenlerin yakınları ve Türkmen siyasiler ile vatandaşların katıldığı Altunköprü'deki törende yaptığı konuşmada, katliamda yaşamını yitirenleri her yıl olduğu gibi andıklarını belirtti.

Söz konusu katliamın yine bir ramazan gününde yapıldığını hatırlatan Turan, şehitlerin de o gün oruçlu olarak yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Bu anma törenleriyle ölenlerin unutulmamasının amaçlandığını vurgulayan Turan, "Bizim bu davada en değerli, kıymetli olan şehitlerimizdir. Irak devleti kurulduğundan beri biz şehit vermişiz ve bu davayı yücelten zaten şehitlerdir." ifadelerini kullandı.

ITC Başkanı Hasan Turan, Türkmenlerin haklı davasından hiçbir zaman vazgeçmeyeceği ve taviz vermeyeceğini sözlerine ekledi.

Devrik lider Saddam Hüseyin döneminde Irak askerleri, 28 Mart 1991'de Kerkük'ün 44 kilometre kuzeyinde yer alan Altunköprü kasabasında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 100'den fazla Türkmen'i katletmişti.