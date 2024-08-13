Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenler KYB'nin gerçekleştirdiği seçime karşı gösteri düzenledi - Son Dakika
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Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenler KYB'nin gerçekleştirdiği seçime karşı gösteri düzenledi

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenler, Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) çağrısı üzerine Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) gerçekleştirdiği Kerkük valilik ve il meclis başkanlığı seçimine karşı gösteri düzenledi.

13.08.2024 20:05
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Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenler, Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) çağrısı üzerine Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) gerçekleştirdiği Kerkük valilik ve il meclis başkanlığı seçimine karşı gösteri düzenledi.

Kerkük kent merkezindeki Valilik binası önünde toplanan Türkmenler, Kerkük valilik ve il meclisi başkanlığı seçimini Türkmenleri dışladığı için kabul etmediklerini dile getirdi.

Kerkük yerel yönetiminde söz hakkı sahibi olmak istediklerini ifade eden Türkmen protestocular, "Hakkımızı söke söke alacağız" ve "Kerkük Türk'tür Türk kalacak" sloganları attı.

Gösteri alanına gelen ITC Başkanı Hasan Turan da, KYB'nin girişimleriyle oluşturulan yerel yönetimin yasal olmadığını ifade ederek, bunun iptali için başvuruda bulunduklarını ve mahkeme kararını beklediklerini söyledi.

Turan, Türkmenler olmadan Kerkük'te barış ve istikrarın sağlanamayacağını da ifade etti.

Türkmen yetkililerinin yanı sıra Kerküklü Arap yetkililer de gösteriye destek verdi.

Kerkük Vilayet Meclisinin en yaşlı üyesi olan Rakan el-Cuburi de, KYB'nin Türkmen ve Araplarla KDP üyelerini dışladığı toplantısının yasal olmadığını vurgulayarak, yapılanlara karşı sessiz kalmayacaklarını aktardı.

Iraklı Türkmen göstericiler, Irak bayraklarıyla Türkmeneli ve ITC bayraklarını taşıdı.

Irak güvenlik güçleri gösteri alanında üst düzey güvenlik önlemleri aldı.

ITC, dün Türkmen toplumuna KYB'nin oluşturduğu Kerkük yerel yönetimine karşı protesto gösterisi çağrısı yapmıştı.

Ne olmuştu?

Kerkük Vilayet Meclisinin 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 3 Arap ve 1 Hristiyan üyesi 10 Ağustos'ta Bağdat'ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı.

Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliği, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek vermişti.

KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edilmişti.

Kerkük Meclisi'ndeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyeleri ve 3 Arap üye oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC), söz konusu toplantının yasal olmadığını ifade ederek, iptali için Yüksek Federal Mahkeme'ye başvurmuştu.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Türkmen ve Arpların itirazlarına rağmen Rebvar Taha'ya kendisini Kerkük Valisi olarak atayan Cumhuriyet Kararnamesini teslim etmişti.

Kerkük Vilayet Meclisi, 16 sandalyeden oluşuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenler KYB'nin gerçekleştirdiği seçime karşı gösteri düzenledi - Son Dakika

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