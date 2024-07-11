Irak'ın Kerkük kentindeki il meclisi seçimden 7 ay sonra ilk kez toplanacak - Son Dakika
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Irak'ın Kerkük kentindeki il meclisi seçimden 7 ay sonra ilk kez toplanacak

Siyasi anlaşmazlıkların sürdüğü Irak'ın Kerkük kentindeki il meclisi, seçimden 7 ay sonra ilk kez toplanacak. Kerkük il meclisinde yeni bir meclis başkanı ve ardından kentin Valisini seçmesi bekleniyor ancak siyasi partiler arasında henüz hiçbir anlaşma veya uzlaşı bulunmuyor. Benzer bir durum Diyala vilayetinde de yaşanıyor. Bu seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri kapsamamıştı.

11.07.2024 12:23
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Siyasi anlaşmazlıkların sürdüğü Irak'ın Kerkük kentindeki il meclisi, seçimden 7 ay sonra ilk kez toplanacak.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 2 gün önce Kerkük il meclisinin toplanması için çağrı yapmıştı. Sudani, meclisin bugün saat 13.00'te toplanmasını istemişti.

Kerkük il meclisinde yeni bir meclis başkanı ve ardından kentin Valisini seçmesi bekleniyor ancak AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, siyasi partiler arasında valilik konusunda henüz hiçbir anlaşma veya uzlaşı bulunmuyor.

Kerkük İl Meclisi biri kota olmak üzere 16 sandalyeye sahip. Irak'ta 18 Aralık 2023 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Kerkük İl Meclisinde Türkmenler 2, Araplar 6, Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi (KYB) 5, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 2 ve Hristiyanlar da kotayla 1 sandalye kazanmıştı.

Kerkük'teki durumun benzeri Diyala vilayetinde de yaşanıyor. Diyala'da da siyasi partiler arasında vali seçimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar il meclisinin toplanamamasına neden oluyor.

Federal bir yönetime sahip ülkede bu seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri kapsamamıştı. Irak'ta en büyük Şii tabana sahip dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da seçimleri boykot etmişti.

Ülkede il meclisi seçimlerinin her 4 yılda bir yapılması gerekiyor ancak 2013 sonrası terör örgütü DEAŞ saldırıları, yaşanan güvenlik sorunları ve siyasi istikrarsızlık seçimlerin yapılmasına izin vermemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak'ın Kerkük kentindeki il meclisi seçimden 7 ay sonra ilk kez toplanacak - Son Dakika

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