Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığıyla terörle mücadelesine devam ediyor.

06.05.2024 18:23
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından "Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız." açıklaması yapıldı.

Irak\'ın kuzeyinde 16 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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