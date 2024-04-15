Hakurk bölgesine hava harekatı! 12 terörist etkisiz hale getirildi

süleyman hakan gökşen:

bu çapulcuları Amerika beslediğini, eğittiğini ve mühimmat verdiğini açıklıyor, biz ne yapıyoruz ? bataklığı kurutacağımıza, sivri sineklerle mücadele ediyoruz hem de 1980 yılından bu yana... böyle devam ederse çocuklarımız, onların çocukları ve çocuklarının çocukları bu mücadeleye devam edecektir, bu uğurda ölecek gençlerimizi de unutmayalım...