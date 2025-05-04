Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Operasyon bölgesinde mayına basan uzman çavuş şehit oldu (2) - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Operasyon bölgesinde mayına basan uzman çavuş şehit oldu (2)

Irak\'ın kuzeyindeki Pençe- Operasyon bölgesinde mayına basan uzman çavuş şehit oldu (2)

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in şehit olmasına ilişkin taziye mesajı yayımlayarak, "Kahraman silah arkadaşımız, 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur.

04.05.2025 02:09
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BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in şehit olmasına ilişkin taziye mesajı yayımlayarak, "Kahraman silah arkadaşımız, 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Operasyon bölgesinde mayına basan uzman çavuş şehit oldu (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Operasyon bölgesinde mayına basan uzman çavuş şehit oldu (2) - Son Dakika
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