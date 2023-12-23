Irak\'ta şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın (32) Denizli'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Şehit Serinkan'ın Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan eşi Çilem, Tavas ilçesi Yorga Mahallesi'nde yaşayan babası Ali, annesi Rabia, ağabeyi Hüseyin ve kız kardeşi Büşra Serinkan'a acı haberi kaymakamlar ve askeri görevliler verdi.

Şehidin eşiyle ailesinin evlerinin bulunduğu sokaklara Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın (35) da 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El-Bab bölgesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada gazi olduğu ve geçen yıl Devlet Övünç Madalyası ve Beratı aldığı öğrenildi.