İran destekli Bedir Örgütü, Irak\'ın Meysan vilayetinde yeni bir vali seçti

Irak'ın güneyindeki Meysan vilayetinde, Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr'a bağlı olan ve 15 yıldır Valilik görevini sürdüren "Ali Devvay" yerine İran destekli Bedir Örgütü'ne bağlı yeni birisi seçildi.
Meysan İl Meclisi üyeleri, İran destekli Haşdi Şabi komutanlarından Hadi el-Amiri liderliğindeki Bedir Örgütü üyesi Habib Zahir el-Fartusi'yi yeni Vali olarak seçti.
Mukteda es-Sadr'ın başını çektiği Sadr Hareketi'ne bağlı Meysan eski Valisi Ali Devvay, bu görevi 15 yıldır sürdürüyordu. Siyasetten çekilen ve yerel seçimleri de boykot eden Sadr, Meysan'daki yerel hükümeti de kaybetmiş oldu.
Ulusal Hikmet Akımı (Şii) lideri Ammar Hekim'e bağlı Vaad el-İleyyavi de Meysan Vali Yardımcısı olarak seçilirken, Meysan Vilayet Meclisi Başkanlığına da İran destekli Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi üyesi Mustafa Duayr seçildi. Eski Başbakanlardan Nuri el-Malik'nin lideri olduğu Kanun Devleti Koalisyonundan Falih Nuri de Meclis Başkan Yardımcılığına seçildi.
Güneyde Şiilerin yoğun olarak yaşadığı diğer Kadisiye Vilayetinde de gene Bedir Örgütü'nden Abbas Zamili Vali olarak seçildi.
Babil Valiliğine ise Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi üyesi Adnan Feyhan'ın seçilirken, Zikar İl Meclisi üyeleri de, Valilik görevi için eski Başbakanlardan Haydar el-İbadi ile Şii siyasi ve dini lider Ammar el-Hekim'in yerel seçimlerde eş başkanı oldukları "Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu" üyesi Murtaza İbrahimi'yi seçmişti.
Irak'ın Necef, Kerbela, Basra, Enbar, Salahaddin ve Musul illerinde de yeni valiler İl Meclisleri tarafından seçilmişti.
Valilerin yerel seçimlerle belirlenen İl Meclisi üyeleri tarafından seçildiği Irak'ta Diyala ve Kerkük vilayetlerinde ise henüz vali seçimi yapılamadı.
Irak'taki İl Meclisleri, her ilde yasama ve denetleme yetkisine ve anayasa ile çelişmeyecek yerel mevzuat çıkarma hakkına sahip.
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