Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı düzenlendi - Son Dakika
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Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı düzenlendi

Irak\'ın Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı düzenlendi

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı düzenlendi. Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Geçmişte de benzer saldırılar gerçekleştirilmişti.

26.04.2024 19:43
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Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı düzenlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

25 Ocak'ta da İHA saldırısının hedefi olan Kormor Gaz Tesisine geçen senelerde de füze saldırıları gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı düzenlendi - Son Dakika

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