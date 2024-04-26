Irak\'ın Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı düzenlendi

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Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı düzenlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

25 Ocak'ta da İHA saldırısının hedefi olan Kormor Gaz Tesisine geçen senelerde de füze saldırıları gerçekleştirilmişti.