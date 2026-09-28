Irak'ın Tahran elçisi Necef Havalimanı'nın İran uçuşlarına 24 saatte açılmasını bekliyor - Son Dakika
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Irak'ın Tahran elçisi Necef Havalimanı'nın İran uçuşlarına 24 saatte açılmasını bekliyor

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Irak'ın Tahran Büyükelçisi Yasir Haccac, Necef Havalimanı'nın İran uçuşlarına 24 saat içinde yeniden açılmasını beklediklerini açıkladı. ABD yaptırım kararı sonrası karşılıklı askıya alınan uçuşlar için Irak hükümeti insani gerekçelerle muafiyet istemişti.

BAĞDAT (AA) – Irak'ın Tahran Büyükelçisi Yasir Haccac, Uluslararası Necef Havalimanı'nın İran'a yönelik uçuşlara 24 saat içinde yeniden açılmasını beklediklerini açıkladı.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre Iraklı Büyükelçi Haccac, Necef Havalimanı'nın İran uçuşlarına yeniden açılması için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Haccac, söz konusu havalimanının İran'dan gelen ve İran'a gidenlere 24 saat içerisinde yeniden hizmet vermesinin beklendiğini kaydetti.

ABD'nin yaptırım kararının ardından başta Bağdat olmak üzere Irak'taki havalimanlarından İran'a uçuşlar karşılıklı olarak askıya alınmıştı.

Irak hükümeti ise ABD tarafıyla doğrudan görüşmeler yürüttüğünü, tedavi, eğitim, dini ziyaretler ile sivillerin ihtiyaçları gibi insani gerekçeler kapsamında bazı Irak havalimanlarının uçuş kısıtlamalarından muaf tutulmasını istediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Irak'ın Tahran elçisi Necef Havalimanı'nın İran uçuşlarına 24 saatte açılmasını bekliyor - Son Dakika
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