Irak, İran'a Saldırıları Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak, İran'a Saldırıları Kınadı

28.02.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak hükümeti, ülkesinin topraklarının İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Irak hükümeti, ülke toprakları ve hava sahasının İran'a yönelik saldırılar için geçiş veya çıkış noktası olarak kullanılmasının kabul edilmeyeceğini belirterek, saldırıları kınadı.

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Irak'taki bazı noktaların (ABD ve İsrail tarafından olduğu iddia edilen) saldırıya uğramasının ardından güvenlik ve askeri liderlerle bir araya gelerek, güvenlik durumuna ilişkin bilgi aldı.

Toplantıda Irak'ın, hükümeti ve halkıyla birlikte, her türlü savaş ve saldırı anlayışını reddettiği vurgulandı. Irak'taki bazı noktalara yönelik açık saldırının sonuçları konusunda uyarıda bulunularak, bu saldırılarda bazı kişilerin hayatını kaybettiği ve çeşitli yaralanmaların meydana geldiği belirtildi.

Toplantıda, İran'a yönelik "haksız" saldırı ile İran halkını, egemenliğini ve anayasal kurumlarını hedef alan her türlü eylem kınandı ve Irak'ın egemenliğine, hava sahasına ve topraklarına yönelik herhangi bir ihlale karşı uyarıda bulunuldu.

Irak topraklarının ya da hava sahasının da İran'a yönelik saldırılar için geçiş veya çıkış noktası olarak kullanılmasının kabul edilmeyeceği belirtildi.

Irak hükümetinin, ülkenin güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini korumak için uluslararası hukuk ve teamüllerin sağladığı tüm yasal yolları kullanacağı da aktarıldı.

Toplantıda, ayrıca askeri faaliyetlerin derhal durdurulması, sorunların çözümünde diyalog ve uluslararası hukukun öngördüğü barışçıl yöntemlere başvurulması gerektiği de vurgulandı.

Irak ordusu, İran'a yakın milis grupların bulunduğu Babil vilayetine gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiği bilgisine ise yer verilmemişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak, İran'a Saldırıları Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Kuşadası’nda “ağlayan gelinler“ çiçek açmaya başladı Kuşadası'nda "ağlayan gelinler" çiçek açmaya başladı
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber

15:42
6 ülke hedef oldu İşte İran füzesinin Katar’a düştüğü an
6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
15:20
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 16:55:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Irak, İran'a Saldırıları Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.