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- Irak- İran sınırında patlama: 1 ölü, 8 yaralı

SÜLEYMANİYE - Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı'nda çıkan yangın, bölgede bulunan yakıt tankerlerinde patlamaya neden oldu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı'nda çıkan yangın, bölgede bulunan yakıt tankerlerine sıçradı. Yangın nedeniyle yakıt tankerlerinde patlama meydana gelirken, 11 yakıt tankeri kullanılamaz hale geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.