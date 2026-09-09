Irak kara sularında Panama bandıralı yakıt tankerine füze saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak kara sularında Panama bandıralı yakıt tankerine füze saldırısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Petrol Bakanlığı, Irak kara sularında akaryakıt taşıyan Panama bandıralı bir tankere kaynağı bilinmeyen bir füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Tankerin gövdesinde hafif hasar oluştuğu, mürettebatın zarar görmediği ve yakıt sızıntısı yaşanmadığı açıklandı.

Irak'a ait akaryakıt tankerine Basra Körfezi'nde saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak kara suları içerisinde akar yakıt taşıyan bir tankere füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Irak Petrol Tankerleri Şirketi tarafından kiralanan Panama bandıralı yakıt gemisinin Irak kara sularında bulunduğu sırada kaynağı bilinmeyen bir yerden fırlatılan füzenin hedefi olduğu aktarıldı.

Saldırıda tankerin gövdesinde hafif hasar oluştuğu, mürettebatın ise zarar görmediği ifade edildi.

Açıklamada, tankerde bulunan yakıtın denize sızmadığına dikkat çekilerek olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, Enerji, Güncel, Panama, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak kara sularında Panama bandıralı yakıt tankerine füze saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi
At, sünnet çocuğunu üzerinden attı At, sünnet çocuğunu üzerinden attı
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de yapılacak Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak

20:50
Büyük sürpriz Galatasaray’ın Sporting maçı 11’i belli oldu
Büyük sürpriz! Galatasaray'ın Sporting maçı 11'i belli oldu
20:35
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Mezarı cuma günü açılacak
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Mezarı cuma günü açılacak
20:30
İşte Şampiyonlar Ligi bu Galatasaray’ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Galatasaray'ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş'ı kabul etti
20:18
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’i tanıttı İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
19:56
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet verildi
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 20:55:39. #7.12#
SON DAKİKA: Irak kara sularında Panama bandıralı yakıt tankerine füze saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement