Irak Meclisi, boş bakanlıklara atama yaptı, Türkmen lider Ağa Devlet Bakanı oldu - Son Dakika
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Irak Meclisi, boş bakanlıklara atama yaptı, Türkmen lider Ağa Devlet Bakanı oldu

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Irak Meclisi, başbakan yardımcılıkları ve boş bakanlıklar için oylamada adayları seçti. Türkmenlere Devlet Bakanlığı verilirken Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa bu göreve seçildi; seçilenler yemin ederek göreve başladı, Göç ve Göçmenler Bakanlığına aday seçilmedi.

Irak Meclisi, başkabakan yardımcılarıyla, kabinede boş kalan bakanlıklar için aday olanları seçti.

Irak Meclisinde yapılan oylamada, başbakan yardımcılığı görevine Muhammed Temim, Leys Hazali ve Muhsin Mendelavi seçildi.

Savunma Bakanlığına Naif Şammari, İçişleri Bakanlığına Yasir Maliki, Planlama Bakanlığına Kutaybe Gazi, Yüksek Öğretim Bakanlığına Haydar Baha, Kültür Bakanlığına Yasin İtavi, İmar ve İskan Bakanlığına ise Ali Rebaz Hemlan'ı getirildi.

Çalışma ve Sosyal İşlerden Sorumlu Bakanlık için Muhammed Musevi ve Spor ve Gençlik Bakanlığı için de Sefa Kanan seçildi.

Türkmenlere Devlet Bakanlığı verildi

Irak Meclisi, Muhammed Derraci'yi, Dijital Ekonomi ve Yönetişim Bakanı ve Ali ed-Duhiyli'yi Turizm ve Eski Eserler Bakanı olarak onayladı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa da Devlet Bakanı olarak seçildi.

Meclis tarafından seçilen başbakan yardımcıları ve yeni bakanlar yemin ederek görevlerine başladı.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığına ise henüz herhangi bir aday seçilmedi.

Kaynak: AA
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