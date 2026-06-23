Irak Milli Takımı\'na Forma İlgisi Artıyor

Irak Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etmesi, forma satışlarını artırdı.

Kerkük'teki spor mağazalarında Irak Milli Futbol Takımı formalarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Satışların artmasının ardından esnafın forma temininde zorlandığı belirtiliyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kerküklü esnaf Niyaz Muhammet Cuma, Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte Irak Milli Futbol Takımı'nın formasına ilginin arttığını söyledi.

Satışın ve ilginin artışından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Cuma, "Irak Milli Takımı keşke tüm Dünya Kupası turnuvalarına katılsa." dedi.

Yıllardır hiç bu kadar satış yapmadıklarını aktaran Kerküklü esnaf Ari Yaba ise son 10 gün içinde yaklaşık bin adet forma sattığını kaydetti.

Özellikle maç öncesi futbolseverlerin dükkanına akın ettiğini anlatan Yaba, satışlardan çok memnun olduğunu dile getirdi.