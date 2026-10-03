Irak, Necef'ten İran'a günde 40 gidiş-dönüş uçuşa izin veren anlaşmayı duyurdu - Son Dakika
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Irak, Necef'ten İran'a günde 40 gidiş-dönüş uçuşa izin veren anlaşmayı duyurdu

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Irak, Necef\'ten İran\'a günde 40 gidiş-dönüş uçuşa izin veren anlaşmayı duyurdu
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Irak, Mahan Havayolları dışındaki İran havayolu şirketlerine Necef'ten İran'a günde 40 gidiş-dönüş uçuş izni veren anlaşmayı duyurdu. ABD muafiyetiyle imzalanan anlaşma, dini ziyaretçiler ile tedavi ve turizm amaçlı seyahat edenlerin ulaşımını kolaylaştıracak.

BAĞDAT, 3 Ekim (Xinhua) -- Irak hükümeti, Mahan Havayolları dışındaki İran havayolu şirketlerinin Irak'ın orta kesimindeki Necef Uluslararası Havalimanı'nı kullanarak günde 40 gidiş-dönüş uçuşu gerçekleştirmesine imkan veren bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin basın ofisinden cuma günü yapılan açıklamada, anlaşmanın, ABD hükümetinin talep ettikleri muafiyeti olumlu karşılayarak işbirliği yapması sonucu imzalandığı belirtildi. Söz konusu muafiyetin, dini ziyaretçilerin yanı sıra özellikle tedavi ve turizm amacıyla seyahat edenlerin ulaşımını kolaylaştıracağı ifade edildi.

Ofisten geçen cumartesi günü yapılan açıklamada, Irak hükümetinin bu konuda ABD ile doğrudan görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti. Açıklamada, görüşmelerde İran'a gidiş-dönüş uçuşların insani gerekçelerle yeniden başlatılabilmesi için belirli Irak havalimanlarının yaptırımlardan muaf tutulmasının ele alındığı bildirilmişti.

ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'ın havacılık sektörünü hedef alan son yaptırımlarının ardından 25 Eylül'de Necef Uluslararası Havalimanı, İran'a giden ve İran'dan gelen tüm uçuşları askıya aldı. Söz konusu yaptırımlarla, ABD'li havayolu şirketlerinin dışındaki şirketlerin, ABD menşeli veya ABD'nin kontrolündeki ticari uçaklarla İran'a uçmasına izin veren yetkilendirmeler askıya alınmıştı.

Kaynak: Xinhua
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