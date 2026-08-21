Irak Petrol İhracatını Artırma Planları - Son Dakika
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Irak Petrol İhracatını Artırma Planları

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Irak Başbakanı Zeydi, Ceyhan, Banyas ve Akabe üzerinden petrol ihracatını artırmayı hedefliyor.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, petrol ihracatını Türkiye'nin Ceyhan Limanı üzerinden artırmak için çalıştıklarını belirterek, petrolün Suriye'nin Banyas ve Ürdün'ün Akabe limanları üzerinden de ihraç edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Zeydi, 8. Bağdat Diyalog Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Irak'ın petrol ihracat kapasitesinin artırılması için alternatif güzergahlar üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Petrol ihracatının Ceyhan Limanı üzerinden genişletilmesi için çalıştıklarını kaydeden Zeydi, Banyas ve Akabe üzerinden ihracat yapmak için de çalıştıklarını aktardı.

Irak'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) kapsamındaki ihracat payını artırmaya çalıştığını dile getiren Zeydi, ülkesinin 6 yıl içinde günlük 8 ila 10 milyon varil seviyesine ulaşmayı hedeflediği billgisini verdi.

Zeydi, Irak'ın bölge ve dünya adına terör örgütü DEAŞ'la mücadele ettiğini savunarak ülkesinin nüfusu ve petrol rezervleriyle orantılı bir ham petrol ihracat payı almasının adil olacağını söyledi.

Herhangi bir askeri çatışma niyeti veya ihtimali yok

Irak'ta herhangi bir askeri çatışma yaşanmasına yönelik niyet veya ihtimal bulunmadığını belirten Zeydi, tüm siyasi güçlerin silahların devletin kontrolünde toplanması konusunda mutabık olduğunu ifade etti.

Silahların teslim edilmesi ve bu durumun sona erdirilmesi için mekanizmalar üzerinde çalışıldığını kaydeden Zeydi, "Irak'ın düşmanlarının herhangi bir fırsatı istismar etmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Irak'ın zorlu bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Zeydi, hükümetin ekonomik sorunların çözümü için birden fazla seçeneğe sahip olduğunu dile getirdi.

Hükümetin sınır kapılarını etkinleştirmek ve ekonomik sorunlara çözüm bulmak için çalıştığını aktaran Zeydi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının büyük bir meydan okuma olduğuna işaret etti.

Elektrik ve ekonomi alanında reform planı

Hükümetin memur maaşlarını güvence altına aldığını ve petrol ihracatı için alternatif güzergahlar oluşturduğunu belirten Zeydi, gelecek bütçenin Irak'ın ekonomik geleceği için bir yol haritası olacağını ifade etti.

Gelecek yıl bütçesinde elektrik sektörünün üretim, dağıtım ve iletim alanlarına odaklanılacağını aktaran Zeydi, güneş enerjisinin kullanımının genişletileceğini söyledi.

Yolsuzlukla mücadele vurgusu da yapan Zeydi, hükümetin yolsuzlukla mücadeleden geri adım atmayacağını ve bu konuda siyasi güçlerden de destek aldığını belirtti.

Hükümetten çok devleti ve ekonomiyi inşa etmeyi düşünüyoruz

Zeydi, "Hükümet kurmayı değil devleti ve ekonomiyi inşa etmeyi düşünüyoruz." diyerek, Irak'ın mevcut zorlukların üstesinden gelmesini sağlayacak fırsatlara, kaynaklara ve iradeye sahip olduğunu vurguladı.

İkinci dönem için aday olmayacağını taahhüt ettiğini belirten Zeydi, hayata geçirilen reform programlarının sonuçlarının gelecek hükümetler döneminde görüleceğini söyledi.

Irak Başbakanı, özel sektör desteklenmeden kalkınmanın mümkün olmayacağını vurgulayarak, kamu sektöründen özel sektöre geçişi teşvik edecek mekanizmalar oluşturmak için çalıştıklarını dile getirdi.

1 milyon konut arsası projesi

Zeydi, 1 milyon konut arsası projesinin hayata geçirilmesinin çok yakın olduğu bilgisini de vererek projenin herhangi bir gayrimenkulü veya konut arsası bulunmayan vatandaşları hedeflediğini belirtti.

Proje kapsamında son vatandaşın da arsasını 3 yıldan kısa süre içinde alacağını ifade eden Zeydi, devletin kontrolü dışındaki silahların yatırımları caydıran bir ortam oluşturacağını ve bunun Iraklıların çıkarlarına uygun olmadığını vurguladı.

Irak'ın bölgede önemli bir ülke olduğunu ifade eden Zeydi, Arap ve bölgesel çevresiyle ilişkilerin kesilemeyeceğini belirterek Irak'a açılma yönünde güçlü bir irade gördüklerini aktardı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Ceyhan, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Petrol İhracatını Artırma Planları - Son Dakika

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