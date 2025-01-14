Irak, PKK/YPG'li teröristleri sınırdan uzaklaştırdı

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Irak yönetimi, sınır bölgesindeki topraklarında bulunan PKK/ YPG'li teröristleri buradan uzaklaştırdığını duyurdu.

Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak sınır bölgesindeki topraklarda, 17. Sınır Tugayı'na bağlı 2. Alay'ın kontrol ettiği bölgede bulunan PKK/YPG'li teröristlerin buradan uzaklaştırıldığı ifade edilerek, bu önlemin komutanlığın Irak- Suriye sınır şeridinde beton duvar yerleştirilmesi çalışmalarını tamamlama kapsamında alındığı belirtildi.

Açıklamada, sınırda gerginlik yaşanmadığı ve sınır şeridindeki güvenliğin üst düzeyde sağlandığı da kaydedildi.