Anlaşmaya varıldı! Amerikan askerleri, 2 yıl içinde Irak'tan çekilecek - Son Dakika
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Anlaşmaya varıldı! Amerikan askerleri, 2 yıl içinde Irak'tan çekilecek

Anlaşmaya varıldı! Amerikan askerleri, 2 yıl içinde Irak\'tan çekilecek

Irak ve ABD arasında, "Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesine" yönelik görüşmeler sona erdi. Amerikan askerinin Irak'tan iki yıl içerisinde tamamen çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

08.09.2024 17:46
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Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Amerikan askerlerinin Irak'tan iki yıl içerisinde çekilmesi için Washington ile anlaştıklarını bildirdi.

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Al-Arabiya Al-Hadath televizyon kanalına verdiği röportajda ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi konusuna değindi. Abbasi, Washington yönetimiyle yaptıkları görüşmelerden çıkan kararı açıkladı.

ABD ASKERLERİ, 2 YIL İÇİNDE IRAK'TAN ÇEKİLECEK

ABD askerlerinin Irak'tan 2 yıl içerisinde çekileceğini belirten Abbasi, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin iki aşamada sonlandırılması için anlaşmaya varıldı. İlk çekilme aşaması bu yıl başlayıp 2025'e kadar sürecek. İkinci çekilme aşaması da 2026 yılında sona erecek." ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya varıldı! Amerikan askerleri, 2 yıl içinde Irak'tan çekilecek
Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi

ANLAŞMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İMZALANACAK

Abbasi, ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, iki yıllık sürenin çekilme için yeterli olmadığına inandığını kaydederek, buna bir yıl daha eklenmesini istediğini, ancak Bağdat'ın süreyi 2 yıldan fazla uzatmayı reddettiğini söyledi. Irak Savunma Bakanı Abbasi, Washington ile söz konusu çekilme anlaşmasının da önümüzdeki günlerde imzalanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anlaşmaya varıldı! Amerikan askerleri, 2 yıl içinde Irak'tan çekilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • oktay sayar: abd petrol olan hiç bir yerden çekilmez ,uyumayın 69 2 Yanıtla
  • Taner Barker: nah çekilecek 54 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: abd ırak için orda durmaz petrol için durur gerisi hikaye 52 0 Yanıtla
  • Jim Beam null: Bence bu doğruysa Türkiye nin bir başarısı dir diye tahmin ediyorum ?? 15 16 Yanıtla
    YoH null: Ne alaka 1 0
  • Recep Bayram: Ne gerek var yoksa bişey kalmadımı 28 1 Yanıtla
  • Kenan Dayan: ABD ASKERİNİ CEKER AMA SİSTEMİNİ TAMAMEN KURMUŞSA.. 20 1 Yanıtla
  • Emre Acar: Tam 21 yıl önce girmişti bütün kaynakları ve yerleştirmeyi halletti sorun yok çıksada 8 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Petrol ne zaman biterse o zaman gider Afganistan gibi. 5 1 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu: İNŞALLAH 0 1 Yanıtla
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