Irak, Sırbistan ve Macaristan liderleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev\'i kutladı

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Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Muhammed Cemal Reşid, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i seçimde elde ettiği başarı dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile Macaristan Başbakanı Orban, Aliyev'i arayarak seçimde elde ettiği zafer dolayısıyla kutladı ve başarı diledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de mesaj göndererek Aliyev'e tebriklerini iletti.

Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

ABD şirketi "Oracle Advisory Group" tarafından yapılan sandık çıkış anketine göre mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların yüzde 93,9'unu almıştı.