Irak, Suriyeli Askerleri Ülkelerine Göndermeye Başladı

BAĞDAT, 20 Aralık (Xinhua) -- Irak, Suriye'de eski hükümetin devrilmesinden hemen önce bu ayın başlarında Irak'a giriş yapan Suriyeli askerleri ülkelerine geri göndermeye başladı.
Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri, perşembe günü yaptığı kısa açıklamada Suriye'nin geçici hükümet yetkilileriyle yapılan koordinasyonun ardından Suriyeli askerlerin Irak'ın batısındaki Enbar vilayetindeki Kaim sınır kapısından ülkelerine geri gönderildiğini söyledi.
Irak'ın resmi haber ajansı INA'nın bildirdiğine göre Suriye ordusuna mensup 1,000'den fazla personel, Kaim Sınır Kapısı'ndan Irak'a giriş yapmıştı.
Suriye'deki geçici yönetim çarşamba günü önceki hükümet döneminde görev yapan ve Irak'a kaçan subay ve askerlerin misillemeye uğrama korkusu olmaksızın ülkeye dönebileceklerini açıkladı.
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