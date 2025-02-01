(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Irak'ta 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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