Irak'ta 37 Saldırı Gerçekleşti

10.03.2026 06:39
İslami Direniş Örgütü, Irak'taki ABD üslerine 37 saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Irak'ta kendisini "İslami Direniş Örgütü" olarak tanıtan grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerine son bir günde 37 saldırı düzenlediğini açıkladı.

Örgüt tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, son bir günde düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Irak ve bölgedeki düşman üslerine yönelik onlarca insansız hava aracı (İHA) ve füzenin kullanıldığı 37 operasyon gerçekleştirildiği" belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

