Irak'ta 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Irak'ın Ninova ilinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te merkez üssü Irak'ın Ninova ilinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesine 55,82 kilometre mesafede meydana gelen depremin, 13,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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