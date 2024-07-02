Irak'ta Artan Sıcaklar Çobanların ve Hayvanların Yaşamını Tehdit Ediyor

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Irak'ta yaz aylarında 50 dereceyi bulan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen sıcaklar çobanların çalışma şartlarını ağırlaştırdığı gibi hayvanların da yaşamını riske atıyor.

Geçmiş yıllara kıyasla bu yıl baharda artan yağmurlar halkı belli oranda umutlandırsa da yüksek sıcaklar çobanların çalışma şartlarını zorlaştırıyor.

Süleymaniye'nin Şarezor bölgesinde baharda yağan yağmurlar sayesinde otlak alanlar yeşerse de artan sıcaklar nedeniyle çobanlar hayvanlarını kaybetmekten korkuyor.

Çobanlar, artan sıcaklar nedeniyle hayvanların telef olmasından korkuyor

AA muhabirine konuşan Daban Hadi Ferec, 10 yaşından bu yana 22 yıldır çobanlık yaptığını ve ailesinin geçimini hayvancılıkla sağladığını söyledi.

Ferec, "Havalar çok sıcak. Güneş de sulu bölgelere vurunca ortam iyice ısınıyor. Hayvanlar sıcaklar nedeniyle hareket edemiyor. İkindiden sonra saat 17.00'de de havalar serinlemiyor. Bu sene sıcaklar çok daha fazla. Bu şekilde devam ederse tüm hayvanlarımızın telef olmasından korkuyoruz." dedi.

Bu yıl yağışların iyi ve otlak alanların da çok fazla olduğunu belirten Ferec, ancak artan sıcakların kendilerini güçten düşürdüğünü dile getirdi.

Ferec, "Sürekli olarak hayvanların nöbetini tutmalı, onları sulamalı ve otlatmalıyız. Çobanlar olmazsa herkes buna dayanamaz. Biz de çok yorulduk fakat mecburuz." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır çobanlık yapan Ferec, bu yıl olduğu kadar hiç yorulmadığını vurgulayarak, "Bu sıcakların altında evimize helal rızık götürdüğümüz için Allah'a şükrediyorum." şeklinde konuştu.

Sıcaklar nedeniyle yüzlerini maske ile kapatmak zorunda kalıyorlar

Serhel İbrahim de 12 yaşından bu yana bölgede 24 yıldır çobanlık yapıyor.

İbrahim, artan sıcakların çalışma şartlarına etkisini, "Burada sıcakları artık 700 derece olarak hissediyoruz. Sıcaklar nedeniyle yüzümüzü açık tutamıyoruz. Mutlaka bir maske ile kapatmak zorundayız." diye anlattı.

Bölgede 4 yıldır çobanlık yapan Mevlüt Fatih ise hayvanları çıkarmak için öğleden sonrayı, saat 15.00'i beklediklerini ve 18.00-19.00 saatlerinde de geri götürdüklerini söyledi.