Irak'ta Elektrik Kesintileri Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'ta Elektrik Kesintileri Artıyor

Irak\'ta Elektrik Kesintileri Artıyor
09.03.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iraklılar, elektrik kesintileri nedeniyle taşınabilir ocak ve 'lale' lambası gibi ürünlere yöneldi.

Iraklılar, uzun süredir devam eden elektrik kesintileri ve savaş endişesiyle taşınabilir soba, ocak ve "lale" lambaları (petrolle çalışan bir tür lamba) satın almaya yöneldi.

Elektrik kesintilerinin artmasıyla birlikte Irak'ta vatandaşlar alternatif aydınlatma yöntemlerine yöneldi. Ülkenin birçok kentinde halk evlerini aydınlatmak amacıyla özellikle yerel ağızda "lale" diye isimlendirilen petrolle çalışan aydınlatma lambası ve el fenerleri satın almaya yoğun ilgi gösteriyor.

Başkent Bağdat'ta da, taşınabilir ocak ve soba ile lale lambası dükkanlarının önünde yoğunluk yaşanıyor. Satıcılar, elektrik kesintilerinin sürmesi nedeniyle bu ürünlere olan talebin son günlerde belirgin şekilde arttığını ifade ediyor.

AA muhabirine konuşan Um Sermed, "Elektrikler çok sık kesiliyor. Fener, lale ve taşınabilir ocak almaya geldim. Ancak fiyatlarda artış yaşanıyor." dedi.

Sermed, "Bu ürünler çok zamlanmış, maaşlar gecikiyor. Ben mum aldım. Elektrikler çok sık kesiliyor. Mahalle jeneratörleriyle elektrik alabiliyoruz. O da dizel sıkıntısı yaşandığı için ara ara jeneratör kapanıyor. Önümüz yaz ayları, ne yapacağız bilemiyoruz." şeklinde konuştu.

Lale satıcısı İdris Cevad da, Irak hükümetinin halka elektrik kesintilerinin sürmeyeceği mesajı vermesi gerektiğini ifade ederek, aydınlatma lambalarının piyasada tükendiğini ve bu konuda kriz yaşandığını söyledi.

Cevad, "Elektrik kesintileri nedeniyle lale satışlarında artış yaşanıyor, ürün az olduğu için fiyatlarda da artış yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

İran savaşı elektrik kesintilerini artırdı

Elektrik üretimi için doğal gazı İran'dan satın alan Irak'ta günlük ortalama 5 ile 7 saat arasında ulusal elektrik hizmeti verilebiliyorken, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları sonrası elektrik kesintilerinde artış yaşanıyor.

Resmi şebekeden sağlanan elektrik saatlerce kesilirken, mahalle aralarındaki özel jeneratörler adeta hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Elektrik kesildiği anda devreye giren mahalle jeneratörleri sayesinde evlere asgari düzeyde enerji sağlanıyor.

Ancak bu hizmet ücretsiz değil. Vatandaşlar, aylık abonelik sistemiyle amper başına ödeme yapıyor. Fiyatlar ise yakıt maliyetlerine göre değişiklik gösteriyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Enerji, Bağdat, Güncel, Çevre, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Elektrik Kesintileri Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Suudi Arabistan’da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Olaylı maçı o yönetmiş Galatasaray-Liverpool mücadelesinin hakemi bakın kim çıktı Olaylı maçı o yönetmiş! Galatasaray-Liverpool mücadelesinin hakemi bakın kim çıktı
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gündemindeydi Goreztka, Bayern Münih’e veda etti Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Goreztka, Bayern Münih'e veda etti
İran’da yeni dini lider seçildi, Trump’tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz

16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya kararlıyız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya kararlıyız
16:37
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 17:01:08. #7.12#
SON DAKİKA: Irak'ta Elektrik Kesintileri Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.