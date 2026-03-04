Irak, elektrik sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle karanlıkta kaldı

Irak'ın tüm vilayetlerinde elektrik sistemin tamamen çöktü. Yaşanan gelişmenin ardından ülke karanlığa gömüldü.
Irak Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kesintiye yol açan elektrik sisteminin çökme nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Sistemin tamamen çökmesi sonucu devre dışı kalan santrallerin ve iletim hatlarının yeniden devreye alınması çalışmalarına başlandığı duyuruldu. Ülke genelinde ulusal elektrik yerine ücret karşılığında mahalle jeneratörleri çalışıyor.
