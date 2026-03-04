Irak, elektrik sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle karanlıkta kaldı

Irak'ın tüm vilayetlerinde elektrik sistemin tamamen çöktü. Yaşanan gelişmenin ardından ülke karanlığa gömüldü.

ÜLKE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ, NEDENİ BİLİNMİYOR

Irak Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kesintiye yol açan elektrik sisteminin çökme nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

JENARATÖRLER KULLANILIYOR

Sistemin tamamen çökmesi sonucu devre dışı kalan santrallerin ve iletim hatlarının yeniden devreye alınması çalışmalarına başlandığı duyuruldu. Ülke genelinde ulusal elektrik yerine ücret karşılığında mahalle jeneratörleri çalışıyor.