Irak'ta Haşdi Şabi Karargahına Hava Saldırısı

Irak'ın Suriye sınırındaki Enbar vilayetinde, Haşdi Şabi'ye düzenlenen saldırıda, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Haşdi Şabi Kurulu konuya dair yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Suriye sınırındaki Kaim ilçesinde bulunan Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.
Karargaha art arda 3 hava saldırısı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
