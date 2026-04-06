Irak'ta Haşdi Şabi Karargahına Hava Saldırısı

Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesi yakınlarındaki Haşdi Şabi karargahına art arda 2 hava saldırısı gerçekleştirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tuzhurmatu'nun yaklaşık 30 kilometre güneyinde bulunan Hıleve Askeri Üssü'ndeki Haşdi Şabi Kuzeydoğu Operasyonlar Komutanlığı karargahı hava saldırılarıyla hedef alındı.
Art arda düzenlenen 2 hava saldırısında can kaybı yaşanmazken, Haşdi Şabi 52. Tugay Komutanlığının da bulunduğu üste maddi hasar oluştu.
