Irak'ta Haşdi Şabi'ye Hava Saldırısı

Irak'ın Babil vilayetine bağlı Curf en-Nasr nahiyesinde, Haşdi Şabi'ye ait El-Cezire Operasyonlar Komutanlığına bağlı sağlık birimi, hava saldırısına maruz kaldı.
Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu mevkiye 4 ayrı hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda sağlık biriminde görevli 1 personelin yaralandığı ve hedef alınan noktada maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.
Açıklamada saldırı "ABD-İsrail kaynaklı" olarak nitelendirilirken, Haşdi Şabi güçlerinin bölgede güvenliği sağlama ve ülkenin egemenliğini koruma görevini sürdürdüğü ifade edildi.
