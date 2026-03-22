Irak'ta Haşdi Şabi'ye Hava Saldırısı

22.03.2026 22:24
Irak'ın Babil vilayetinde Haşdi Şabi sağlık birimi hava saldırısına uğradı, 1 yaralı.

Irak'ın Babil vilayetine bağlı Curf en-Nasr nahiyesinde, Haşdi Şabi'ye ait El-Cezire Operasyonlar Komutanlığına bağlı sağlık birimi, hava saldırısına maruz kaldı.

Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu mevkiye 4 ayrı hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda sağlık biriminde görevli 1 personelin yaralandığı ve hedef alınan noktada maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada saldırı "ABD-İsrail kaynaklı" olarak nitelendirilirken, Haşdi Şabi güçlerinin bölgede güvenliği sağlama ve ülkenin egemenliğini koruma görevini sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Haşdi Şabi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Irak, Son Dakika

