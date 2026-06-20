Irak'ta İHA Düşmesi: Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'ta İHA Düşmesi: Yangın Çıktı

20.06.2026 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Meclis Başkanı Halbusi'nin misafirhanesi yakınında İHA düştü, yangın çıktı, can kaybı yok.

Irak Meclis Başkanı Heybet Halbusi'nin Enbar vilayetindeki misafirhanesi yakınlarına düşen bir insansız hava aracının (İHA) çevredeki otluk alanda yangına neden olduğu, olayda can kaybı ya da ciddi hasar meydana gelmediği bildirildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan açıklamada, Enbar'ın Germe ilçesinde, Meclis Başkanı'nın misafirhanesine yakın bir noktaya küçük bir İHA düştüğü belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın düştüğü bölgede bulunan otluk alanda yangın çıktığı, ancak olayın önemli bir zarara yol açmadığı ifade edildi.

İHA'nın patlayıcı madde taşımadığı aktarılan açıklamada, bu tip hava araçlarının menzilinin 750 metreyi aşmadığı ve yüksek sıcaklıklarda hızla yanabildiği kaydedildi.

Güvenlik güçleri, istihbarat birimleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin olayla ilgili gerekli araştırmaları başlattığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Meclis Başkanı, Yerel Haberler, Teknoloji, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta İHA Düşmesi: Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf’un Türkiye konserleri ertelendi Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un Türkiye konserleri ertelendi
Polonya’nın en yüksek devlet nişanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den geri alındı Polonya'nın en yüksek devlet nişanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geri alındı
A Milli Takım’ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı İşte kazanan A Milli Takım'ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan
Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı
Survivor 2026’nın şampiyonu Mert Nobre oldu Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede

23:46
Kendisine yaklaşan kadını yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı
Kendisine yaklaşan kadını yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı
22:39
İsmail Türüt, Sedat Peker için yine şarkı yazdı Türkiye’ye dön çağrısı yaptı
İsmail Türüt, Sedat Peker için yine şarkı yazdı; Türkiye'ye dön çağrısı yaptı
22:35
Türkiye’ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış
Türkiye'ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış
22:33
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak
21:55
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı
19:50
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 25 yaralı
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 25 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 00:01:45. #7.13#
SON DAKİKA: Irak'ta İHA Düşmesi: Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.