Irak\'ta Koalisyon Çekilmesi Hızlandı

Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden çekilme sürecinin hızla devam ettiğini ve sürecin eylül sonunda tamamlanacağını duyurdu.

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Başbakan Ali ez-Zeydi'nin Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, Bağdat'ta basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Irak'taki görevinin belirlenen takvim doğrultusunda 30 Eylül'de sona ereceğini söyleyen Numan, "Çekilme süreci hızlı şekilde sürüyor." dedi.

Numan, hükümetin güvenlik güçlerinin silahlandırılması ve hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesinde önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, satın alınan hava savunma sistemlerinin yakında ülkeye getirileceğini söyledi.

Irak hükümetinin silahlı yapıların elindeki silahların kontrol altına alınmasına önem verdiğini belirten Numan, devlet otoritesi dışında silah bulundurulmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.

Haşdi Şabi Basın İşleri Müdürü Muhanned Akabi de silahların devlet kontrolüne geçmesini desteklediklerini ifade ederek, bunun için silahlı yapılarla koordinasyonu sürdürdüklerini dile getirdi.