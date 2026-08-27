Irak'ta Koalisyon Çekilmesi Hızlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'ta Koalisyon Çekilmesi Hızlandı

Irak\'ta Koalisyon Çekilmesi Hızlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak yönetimi, ABD koalisyonunun çekilme sürecinin eylül sonunda tamamlanacağını duyurdu.

Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden çekilme sürecinin hızla devam ettiğini ve sürecin eylül sonunda tamamlanacağını duyurdu.

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Başbakan Ali ez-Zeydi'nin Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, Bağdat'ta basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Irak'taki görevinin belirlenen takvim doğrultusunda 30 Eylül'de sona ereceğini söyleyen Numan, "Çekilme süreci hızlı şekilde sürüyor." dedi.

Numan, hükümetin güvenlik güçlerinin silahlandırılması ve hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesinde önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, satın alınan hava savunma sistemlerinin yakında ülkeye getirileceğini söyledi.

Irak hükümetinin silahlı yapıların elindeki silahların kontrol altına alınmasına önem verdiğini belirten Numan, devlet otoritesi dışında silah bulundurulmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.

Haşdi Şabi Basın İşleri Müdürü Muhanned Akabi de silahların devlet kontrolüne geçmesini desteklediklerini ifade ederek, bunun için silahlı yapılarla koordinasyonu sürdürdüklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güncel, Eylül, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Koalisyon Çekilmesi Hızlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu
Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni
Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı
SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz
Beşiktaş’ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard detayı Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard detayı
Milas’taki yangın alanı imara açıldı mı İddialara yanıt geldi Milas'taki yangın alanı imara açıldı mı? İddialara yanıt geldi

13:51
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
13:28
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
13:24
UEFA’dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
12:58
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı 5 yılda 17 ton üretilecek
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek
12:26
Spor salonunda kanlı infaz Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 13:58:26. #7.13#
SON DAKİKA: Irak'ta Koalisyon Çekilmesi Hızlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement