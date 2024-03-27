Bağdat'ta Osmanlı Kültürel Mirası Kitap Sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bağdat'ta Osmanlı Kültürel Mirası Kitap Sergisi açıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Kültür Bakanlığına bağlı Kitap ve Belge Evi'nde "Osmanlı Kültürel Mirası Kitap Sergisi"nin açılışı yapıldı.

27.03.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Kültür Bakanlığına bağlı Kitap ve Belge Evi'nde "Osmanlı Kültürel Mirası Kitap Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Başkent Bağdat'taki bir günlük serginin açılışını Irak Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed el-Bedrani ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney gerçekleştirdi.

Osmanlı tarihine ilişkin Türkçe ve Osmanlıca yüzlerce kitabın yer aldığı sergide Iraklı hattatlara ait bazı hat tabloları da sergilendi.

Irak Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Bedrani, burada düzenlediği basın toplantısında Bağdat'taki Kitap ve Belgeler Evi'nin sadece Irak değil, tüm bölgenin tarihine ilişkin belgelere sahip olduğunu ifade etti.

Bedrani, 2003 ABD işgalinde söz konusu merkezdeki birçok eserin yakılarak kaybolduğunu hatırlattı.

Irak ile Türkiye'nin samimi ilişkilere sahip olduğuna dikkati çeken Bedrani, ilişkilerin tarihinin 500 yıldan fazla olduğunu iki ülke arasında ayrıca coğrafi ve dini ilişkilerin de bulunduğunu söyledi.

"Osmanlı arşivinde çok sayıda belge bulunuyor. Bu belgeler Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Irak'taki üç vilayetin tarihini anlatıyor." diyen Iraklı Bakan, lisansüstü öğrencilerin yararlanması için Türkiye ile arşiv konusunda işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

Irak Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Bedrani, Irak'tan çalınan tarihi eserlerin iadesinde komşu ülkelerin katkısının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney de Türkiye'ye ait kitapların bu tarihi yerde sergilenmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Irak Milli Kütüphanesi ve arşivi Irak ve bölgenin zengin tarihini Irak halkının bilgisine sunan kıymetli bir bilgi hazinesidir. İçinde bulunduğumuz bina adeta küllerinden yeniden doğmuş bir değerdir. Tarihe tanıklık etmiş bu binada Iraklı kardeşlerimizle ortak tarihten kalan eserlerin sergilenmesi tarihe ışık tutuyor. Bu, tarihi ilişkilerimizde mesafe katetmemize katkı sağladı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Millet Kütüphanesinin kuruluşunu hatırlatan Güney, bugünü (27 Mart) Türkiye-Irak Ortak Kültür Günü olarak kamuoyuna duyurmak istediklerini aktardı.

Büyükelçi Güney ayrıca bu eserlerin, bir yıl sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) katkılarıyla buradaki Türkiye kitaplığı bölümünde sergileneceği bilgisini verdi.

Basın toplantısının ardından Bedrani, Büyükelçi Güney'e plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Osmanlı, Bağdat, Irak, Sanat, Kültür, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağdat'ta Osmanlı Kültürel Mirası Kitap Sergisi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:41 Trabzon’da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti Trabzon'da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz
13:57 Karabük Üniversitesi’ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi Tek tek sorgulamaya başladılar Karabük Üniversitesi'ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi! Tek tek sorgulamaya başladılar
12:22 Almanya’ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri’nden tepki Almanya'ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri'nden tepki
12:14 ABD’de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi ABD'de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi
15:14 Orhan Gencebay, Murat Kurum’un düzenlediği iftar yemeğinde Roman vatandaşlarla buluştu Orhan Gencebay, Murat Kurum'un düzenlediği iftar yemeğinde Roman vatandaşlarla buluştu
14:50 Muhtar adayından gövde gösterisi Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı
13:16 Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür
11:42 Özkan Uğur’un eşinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner’e sitem: Erkenden sahneye çıktılar 6 ay yasımızı tutsaydık Özkan Uğur'un eşinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner'e sitem: Erkenden sahneye çıktılar 6 ay yasımızı tutsaydık
11:35 Antalya’da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı Antalya'da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı
11:29 İsrailli vekilden Netanyahu’ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman İsrailli vekilden Netanyahu'ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman
10:34 Sancaktepe’de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor Sancaktepe'de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor
10:16 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Avusturya’da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git TFF Başkanı Büyükekşi'ye Avusturya'da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 15:20:49. #1.12#
SON DAKİKA: Bağdat'ta Osmanlı Kültürel Mirası Kitap Sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement