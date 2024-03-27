Bağdat'ta Osmanlı Kültürel Mirası Kitap Sergisi açıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Kültür Bakanlığına bağlı Kitap ve Belge Evi'nde "Osmanlı Kültürel Mirası Kitap Sergisi"nin açılışı yapıldı.
Başkent Bağdat'taki bir günlük serginin açılışını Irak Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed el-Bedrani ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney gerçekleştirdi.
Osmanlı tarihine ilişkin Türkçe ve Osmanlıca yüzlerce kitabın yer aldığı sergide Iraklı hattatlara ait bazı hat tabloları da sergilendi.
Irak Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Bedrani, burada düzenlediği basın toplantısında Bağdat'taki Kitap ve Belgeler Evi'nin sadece Irak değil, tüm bölgenin tarihine ilişkin belgelere sahip olduğunu ifade etti.
Bedrani, 2003 ABD işgalinde söz konusu merkezdeki birçok eserin yakılarak kaybolduğunu hatırlattı.
Irak ile Türkiye'nin samimi ilişkilere sahip olduğuna dikkati çeken Bedrani, ilişkilerin tarihinin 500 yıldan fazla olduğunu iki ülke arasında ayrıca coğrafi ve dini ilişkilerin de bulunduğunu söyledi.
"Osmanlı arşivinde çok sayıda belge bulunuyor. Bu belgeler Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Irak'taki üç vilayetin tarihini anlatıyor." diyen Iraklı Bakan, lisansüstü öğrencilerin yararlanması için Türkiye ile arşiv konusunda işbirliği yapmak istediklerini belirtti.
Irak Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Bedrani, Irak'tan çalınan tarihi eserlerin iadesinde komşu ülkelerin katkısının bulunduğunu sözlerine ekledi.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney de Türkiye'ye ait kitapların bu tarihi yerde sergilenmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Irak Milli Kütüphanesi ve arşivi Irak ve bölgenin zengin tarihini Irak halkının bilgisine sunan kıymetli bir bilgi hazinesidir. İçinde bulunduğumuz bina adeta küllerinden yeniden doğmuş bir değerdir. Tarihe tanıklık etmiş bu binada Iraklı kardeşlerimizle ortak tarihten kalan eserlerin sergilenmesi tarihe ışık tutuyor. Bu, tarihi ilişkilerimizde mesafe katetmemize katkı sağladı."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Millet Kütüphanesinin kuruluşunu hatırlatan Güney, bugünü (27 Mart) Türkiye-Irak Ortak Kültür Günü olarak kamuoyuna duyurmak istediklerini aktardı.
Büyükelçi Güney ayrıca bu eserlerin, bir yıl sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) katkılarıyla buradaki Türkiye kitaplığı bölümünde sergileneceği bilgisini verdi.
Basın toplantısının ardından Bedrani, Büyükelçi Güney'e plaket takdim etti.
Son Dakika › Güncel › Bağdat'ta Osmanlı Kültürel Mirası Kitap Sergisi açıldı - Son Dakika
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